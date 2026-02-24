Stellantis | a gennaio immatricolazioni Europa +6,7% quota sale al 17,1%

Stellantis registra un aumento del 6,7% delle immatricolazioni in Europa a gennaio, grazie alla forte domanda di modelli SUV e veicoli elettrici. La crescita ha portato la quota di mercato al 17,1%, superando le aspettative degli analisti. La casa automobilistica ha visto un incremento significativo nelle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno, soprattutto nei principali paesi europei, confermando la forte domanda di auto di recente produzione.

Milano, 24 feb. (askanews) – Stellantis chiude il mese di gennaio con immatricolazioni in crescita in Europa, in controtendenza rispetto al mercato. Nell’Ue+Efta+UK, in base ai dati Acea, il gruppo ha registrato un aumento delle vendite del 6,7% a 164.436 auto, pari a una quota del 17,1% (+1,6 pp), a fronte di una flessione del mercato del 3,5%. Nell’Ue le vendite sono aumentate del 9,1% a 145.750 auto pari a una quota del 18,2% (+2,9 pp), mentre il mercato è calato del 3,9%. Fra i brand in evidenza Fiat +24,6% a 29.415 auto e una quota del 3,1%, seguita da Lancia (+22%), Opel (+12,7%) e Citroen (+14%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Auto, Acea: a gennaio mercato Europa -3,5%, quota bev Ue sale al 19% Stellantis secondo gruppo sul mercato auto UE30 nel 2025, 2,4 milioni di immatricolazioniNel 2025, Stellantis si conferma come il secondo maggior costruttore di veicoli nell’area UE30, con un totale di 2. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Auto, in Europa immatricolazioni in calo del 2,4% a gennaio. Per Stellantis +6,7% sul mercato; Stellantis: a gennaio immatricolazioni Europa +6,7%, quota sale al 17,1%; Stellantis, +9,1% le immatricolazioni nell'Unione Europea a gennaio 2026; Auto Europa, immatricolazioni gennaio in calo, Stellantis +6,7%. Stellantis: a gennaio immatricolazioni Europa +6,7%, quota sale al 17,1%Milano, 24 feb. (askanews) - Stellantis chiude il mese di gennaio con immatricolazioni in crescita in Europa, in controtendenza rispetto al ... notizie.tiscali.it Auto, Stellantis prosegue la rimonta in Ue: +9% le vendite a gennaio in un mercato in calo (-3,9%)Il gruppo di Filosa in controtendenza e sale al 18,2% di quota. Volkswagen -3,7%, Renault -16,7% penalizzata da Dacia. Sale ancora Byd, Tesla in calo ... milanofinanza.it ++Auto, Acea: a gennaio nuove immatricolazioni Ue in calo del 3,9%: la quota di mercato dell'elettrico sale al 19,3% (un anno fa era al 14,9%), le ibride sono al 38,6%. #Stellantis +9,1% #Volkswagen -3,7% #Mercedes-Benz +4% #Renault -16,7% #Bmw -3,3 x.com Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite dei tre SUV Stellantis a gennaio 2026. - facebook.com facebook