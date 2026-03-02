Tumore scambiato per un ematoma | concluse indagini per la morte di Carmine Puccinelli Per i PM fu omicidio | si va verso il processo

Le indagini sulla morte di Carmine Puccinelli sono state concluse e i pubblici ministeri hanno deciso di procedere con un procedimento penale per omicidio. A seguito delle verifiche, è stato accertato che il tumore di Puccinelli era stato erroneamente diagnosticato come un ematoma, portando a un intervento che si è rivelato fatale. La vicenda riguarda lo Studio Associati Maior e il coinvolgimento di alcuni avvocati.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo Studio Associati Maior, con gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, rende noto che sono state concluse le indagini a carico del medico Di Costanzo Mauro della clinica Villa Fiorita di Capua per la morte del giovane Carmine Puccinelli, il ragazzo di 14 anni deceduto nel dicembre 2023 a seguito di un tumore al ginocchio che, secondo l'accusa, venne inizialmente scambiato per un semplice ematoma. La Procura contesta il reato di omicidio colposo, ritenendo che l'errore diagnostico abbia determinato un ritardo decisivo nell'individuazione della patologia oncologica e nell'avvio delle cure necessarie, compromettendo in modo irreversibile le possibilità terapeutiche del giovane paziente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tumore scambiato per un ematoma: concluse indagini per la morte di Carmine Puccinelli. Per i PM fu omicidio: si va verso il processo