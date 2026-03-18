Sedicenne folgorata dal caricabatteria indagini chiuse | in sei verso il processo

Le indagini sono terminate e sei persone sono state coinvolte in un procedimento legale riguardante la morte di una ragazza di 16 anni. La giovane si trovava nella vasca da bagno mentre parlava al telefono con un’amica quando è rimasta folgorata dal caricabatteria. Le autorità hanno concluso le indagini senza ulteriori sviluppi.

Mariantonietta Cutillo aveva solo 16 anni. Era nella vasca da bagno, parlava al telefono con un’amica. Il cellulare, collegato al caricabatterie, finì in acqua. La scarica elettrica non le lasciò scampo. Morì folgorata. A tre anni da quella tragedia, avvenuta il 2 maggio 2023 a Montefalcione, in provincia di Avellino, l’inchiesta approda ora alla richiesta di rinvio a giudizio per sei imputati. Il prossimo 18 giugno compariranno davanti al gup del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, tre importatori cinesi, due imprenditori italiani e un rivenditore al dettaglio. Secondo la pubblica accusa, avrebbero avuto ruoli diversi nella commercializzazione di una tipologia di caricabatteria che, ad avviso degli inquirenti, sarebbe all’origine del decesso della sedicenne, morta per folgorazione da contatto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sedicenne folgorata dal caricabatteria, indagini chiuse: in sei verso il processo Articoli correlati Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processoLa Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la... Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalistaLa Procura di Roma contesta la diffusione di conversazioni sulla vita privata dell’ex ministro della Cultura.