Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G

Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana. La notizia è stata diffusa da Bloomberg, che ha precisato come lo stilista stia considerando varie opzioni riguardo alla sua partecipazione nella casa di moda. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per l'azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali o sui piani futuri di Gabbana.

Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana. Lo riporta Bloomberg, spiegando che lo stilista sta valutando diverse opzioni per la sua quota di partecipazione nella casa di moda. Gabbana, 63 anni, fondatore della maison con l’allora socio Domenico Dolce, si è dimesso a dicembre, ma le sue dimissioni non erano state rese note in precedenza. Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale Ceo, ha assunto la presidenza nel mese di gennaio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia non era mai trapelata fino a pochi minuti fa quando l’ha rivelata in esclusiva l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. Al posto di Gabbana, da gennaio, siede A - facebook.com facebook

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