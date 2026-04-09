Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana ha annunciato di aver lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana. La gestione è ora affidata ad Alfonso Dolce. Gabbana sta considerando il futuro della sua quota del 40% nella maison. La decisione segna un cambiamento importante per l’azienda, che ora si trova a un punto di svolta. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. È quanto riporta in esclusiva l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Sul tavolo, sempre secondo Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana Crisi del lusso: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quoteMilano, 9 aprile 2026 – Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota... Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia il ruolo di charmain di Dolce&Gabbana; Bloomberg: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana (e valuta il futuro della sua quota del 40%). Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana. Valuta opzioni per la sua quota (40%)Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con ... msn.com Stefano Gabbana lascia Dolce & Gabbana e valuta la vendita della sua partecipazione societariaStefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: cosa cambia Il cofondatore Stefano Gabbana ha lasciato, in silenzio, la presidenza di Dolce & ... assodigitale.it Settimana Santa, Stefano Gabbana condivide la storia dell’Addolorata di Scicli. - facebook.com facebook