Crisi del lusso | Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quote

Il 9 aprile 2026 si è appresa la notizia che Stefano Gabbana ha lasciato la carica di presidente di Dolce & Gabbana, ruolo ricoperto fino a quel momento. La direzione della maison è passata a Alfonso Dolce, mentre Gabbana sta considerando la possibilità di vendere le sue quote, pari al 40 per cento. La decisione segna un cambiamento importante nel management dell’azienda.

Milano, 9 aprile 2026 – Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. È quanto riporta in esclusiva l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, alle prese con il rallentamento del luss o, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di n uovi fondi fino a 150 milion i. Fashion designer Stefano Gabbana (L) and Domenico Dolce greet at the end of the fashion show by Italian label Dolce&Gabbana from the men’s Fall-Winter 2023-24 collection during the Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 17 June 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crisi del lusso: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quote Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico Fedele Usai lascia Dolce&Gabbana e passa a KeringFedele Usai ha lasciato il ruolo di Managing Director Group di Dolce&Gabbana, posizione che ricopriva dal 2021. Si parla di: Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino su Herbert: Patetico. La crisi e la vincita. Guerre, crisi nel Golfo e nuovi consumi rallentano il transatlantico del lusso100 miliardi bruciati in Borsa dai brand più famosi, una spia che il mondo del lusso entra in una fase di incertezza. La guerra in Medio Oriente ... huffingtonpost.it La crisi del 'Sistema Golfo’, da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missiliLe città del Golfo hanno costruito il proprio successo sulla promessa di stabilità, sicurezza e lusso in una regione turbolenta: dopo la ritorsione dell’Iran, ora Riyadh, Abu Dhabi e Doha devono fare ... quotidiano.net