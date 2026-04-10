Stasera, durante la trasmissione di Affari Tuoi, saranno presenti due cantanti molto popolari, mentre il conduttore sta preparando le prove per la partecipazione a Sanremo. L’evento segna un cambio di ritmo rispetto alle puntate abituali, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori e creare un’atmosfera di attesa. La presenza dei cantanti e le prove in corso sono stati annunciati senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui programmi specifici.

Una serata diversa dal solito, destinata a catturare l’attenzione del pubblico e ad accendere l’entusiasmo dei fan. Affari Tuoi si prepara a un appuntamento speciale, con ospiti d’eccezione e un’atmosfera che promette di andare oltre il classico game show. E c’è già chi intravede, tra palco e musica, un’ anticipazione di qualcosa di ancora più grande. Stefano De Martino conduce una puntata speciale di Affari Tuoi. Nella puntata in onda questa sera, al fianco di Stefano De Martino non ci saranno concorrenti qualunque: a mettersi in gioco saranno Gianni Morandi e Jovanotti, legati da una lunga amicizia e da una recente collaborazione musicale. I due artisti si sfideranno contro il dottore in una partita dal sapore unico, con un obiettivo importante: il montepremi finale verrà infatti destinato in beneficenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino fa le prove di Sanremo: stasera ad Affari Tuoi ci saranno due cantanti amatissimi!

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Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com