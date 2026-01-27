Affari tuoi voci clamorose su Stefani De Martino | Fa le prove generali

In una recente puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha condotto il programma con attenzione, mentre una concorrente di Macomer, Sardegna, ha ricevuto il sostegno del padre, Sandro, appassionato di musica. La trasmissione si distingue per la sua semplicità e chiarezza, offrendo agli spettatori un intrattenimento sobrio e informativo senza eccessi sensazionalistici.

Nella puntata di Affari tuoi condotta da Stefano De Martino su Rai 1, la concorrente Sara (impiegata e modella di Macomer, Sardegna) è supportata dal papà Sandro, direttore commerciale e grande fan degli 883. I due fanno parte di una tribute band del gruppo di Max Pezzali, e la serata diventa subito musicale: papà intona "Gli anni" per esorcizzare i primi pacchi rossi pesanti (100.000 e 200.000 €), poi "Con un deca" dopo aver trovato pacchi blu fortunati. Lo studio si anima con cori e canti. De Martino si inserisce perfettamente nel clima canoro: indossa persino l’orecchino di perle perso da Sara scherzando ("Voglio condurre così"), dimostra scioltezza con i brani e interagisce a proprio agio tra canzoni e sketch (come il "docciatel" di Herbert Ballerina ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Stefano De Martino si prepara a debuttare in prima serata con il game show Affari Tuoi, attirando l’attenzione del pubblico e delle cronache di gossip.

Ascolti tv, Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, clamoroso sorpasso - Floris? Quasi da Otto e mezzo - I trend AuditelStefano De Martino vince al fotofinish contro Gerry Scotti: Affari Tuoi è il programma più visto della giornata davanti alla Ruota della Fortuna. affaritaliani.it

Affari tuoi e Ballando con le stelle traslocano/ Clamorosa decisione della Rai: cosa accade agli showGrandi cambiamenti in arrivo per Affari tuoi e Ballando con le stelle: le due trasmissioni di punta della Rai sono pronte a traslocare. Affari tuoi e Ballando con le stelle restano due degli show ... ilsussidiario.net

«Quando ho visto l’offerta di 60mila euro, non sapevo davvero cosa fare. Ho pensato a tutto il percorso fino a lì, e ho deciso di fidarmi dell’istinto. » La puntata di "Affari Tuoi" del 26 gennaio 2026 ha visto protagonista Sara, contabile sarda e appassionata di m - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l'offerta del dottore: perde 300mila euro x.com