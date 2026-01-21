Durante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due. In situazioni di perdita, spesso le differenze passate vengono temporaneamente messe da parte, sottolineando l’importanza della famiglia e del rispetto reciproco nei momenti di dolore.

Ci sono momenti in cui la vita ci impone di mettere in pausa i vecchi rancori, le distanze e i silenzi. È quello che è successo a Torre Annunziata, dove la comunità si è stretta attorno a Stefano De Martino per l’ultimo saluto a suo padre Enrico, scomparso prematuramente a soli 61 anni, il 19 gennaio 2026, dopo lunga malattia. E non è mancata la presenza di Belen Rodriguez: nonostante la fine del loro matrimonio e i rapporti che negli ultimi tempi si erano fatti più freddi e distanti, la showgirl argentina non ha avuto dubbi scegliendo di esserci e dimostrando ancora una volta che la famiglia viene prima di tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà Enrico

