Stefano De Martino e Martina Miliddi sono insieme? Gli indizi sul presunto flirt e la presenza della ballerina ad Affari Tuoi
Da settimane si parla di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi. La presenza della ballerina a Affari Tuoi ha riacceso i rumors, alimentando le voci di un legame tra i due. I fan sono curiosi e aspettano conferme, ma per ora si tratta solo di supposizioni e indizi sui social.
La presenza della ex ballerina di Amici ad Affari Tuoi alimenta i rumor su un suo presunto legame affettivo con Stefano De Martino Da qualche settimana il mondo del gossip ha due nuovi protagonisti: Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, e Martina Miliddi, ex ballerina di Amici e nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Stefano De Martino
Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De Martino
Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.
Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E’ La Spalla Di Stefano De Martino!
Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.
Ultime notizie su Stefano De Martino
Argomenti discussi: Il mio nome ha la voce di mio padre: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave lutto; È morto Enrico De Martino, il padre di Stefano: aveva 61 anni; Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: aveva 61 anni; Stefano De Martino, il messaggio sui social dopo la morte del papà.
Emma Marrone su Stefano De Martino: «Non è la prima storia che finisce per corna, e noi avevamo solo vent'anni. Oggi siamo molto amici»La cantante ospite di un podcast è tornata a parlare dell'ex: «È stato il fidanzato che mi ha fatto ridere di più, ma non ci tornerai mai insieme. Oggi siamo molto amici. È finita in maniera turbolent ... vanityfair.it
Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della FortunaI numeri delle ultime settimane stanno premiando il game show di punta dell’access di Rai 1, che ha raggiunto (e superato) Gerry Scotti: il focus sugli ascolti ... libero.it
“Perché hanno chiamato lei”. Martina Miliddi ad Affari Tuoi, la bomba in diretta di Fiorello: pubblico gelato - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.