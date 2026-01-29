Stefano De Martino e Martina Miliddi sono insieme? Gli indizi sul presunto flirt e la presenza della ballerina ad Affari Tuoi

Da settimane si parla di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi. La presenza della ballerina a Affari Tuoi ha riacceso i rumors, alimentando le voci di un legame tra i due. I fan sono curiosi e aspettano conferme, ma per ora si tratta solo di supposizioni e indizi sui social.

La presenza della ex ballerina di Amici ad Affari Tuoi alimenta i rumor su un suo presunto legame affettivo con Stefano De Martino Da qualche settimana il mondo del gossip ha due nuovi protagonisti: Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, e Martina Miliddi, ex ballerina di Amici e nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti su Stefano De Martino

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

