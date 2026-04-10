Stefano De Martino è stato visto trascorrere una serata con Belen, mentre alcuni scatti mostrano un suo interesse nei confronti di Brenda Lodigiani. La sua presenza pubblica si alterna tra impegni televisivi e momenti di vita privata, alimentando le discussioni tra i media. Le immagini e le testimonianze confermano la sua partecipazione a eventi e incontri con diverse persone, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra le parti coinvolte.

Tra televisione e vita privata, Stefano De Martino continua a essere al centro del gossip. Il conduttore napoletano, protagonista di diversi successi Rai, è finito nuovamente sotto i riflettori per una serie di indiscrezioni che intrecciano lavoro, amicizie e legami personali mai del tutto archiviati. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato sempre più insistentemente di una complicità speciale con una collega, mentre parallelamente alcuni segnali social hanno riacceso l’attenzione sul rapporto con Belen Rodriguez. Due piani diversi che, messi insieme, stanno facendo discutere. Inutile negare, c’è chi ha spifferato tutto: Stefano De Martino attratto da Brenda Lodigiani. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino diviso tra due donne: attratto da Brenda Lodigiani, ma passa la serata con Belen, i fatti

Nuovi amori per Belen e Stefano De Martino? Lui con Brenda Lodigiani e lei con Olly? Tutto falso, ecco la veritàNegli ultimi giorni il gossip è tornato a concentrarsi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

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Oggi Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, compie 13 anni Un giorno speciale per un ragazzo dolce, bello e pieno di luce. Tanti auguri a lui, che cresce sempre di più e riempie il cuore di mamma e papà #Santiago #StefanoDeMartin - facebook.com facebook

Stefano De Martino annuncia in trasmissione la puntata speciale di #AffariTuoi con concorrenti Jovanotti e Gianni Morandi. Domani su Rai 1 x.com