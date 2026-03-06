Il bacio tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani | tra i due c' è qualcosa?

Durante la prima puntata di un programma televisivo, il presentatore e un'imitatrice si sono scambiati un breve bacio. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti e degli spettatori, che hanno notato il gesto tra i due. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla natura del rapporto. La scena ha generato discussioni sui social e tra il pubblico presente in studio.

Durante una prova della prima puntata di Stasera tutto è possibile un fugace bacio "a stampo" scambiato tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani ha acceso i riflettori del gossip e le teorie social. Il momento, avvenuto in un contesto di gioco televisivo mentre in sottofondo risuonava Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, è diventato virale in pochi minuti, scatenando sui social un’ondata di entusiasmo collettivo. Molti fan, catturati dalla loro sintonia (solo?) scenica e dalla naturalezza con cui si sono prestati allo scambio, hanno interpretato quel gesto come la prova definitiva di una chimica speciale, arrivando a ipotizzare l'esistenza di una storia d'amore segreta e costruendo sui social video romantici che raccolgono ogni loro sguardo complice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, dal bacio in tv alla paparazzata: impazza il gossipUn bacio improvviso, una gag televisiva e un’ondata di gossip che ha invaso i social nel giro di poche ore.

“Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme”. La risposta dopo il bacio in tvIl nome di Stefano De Martino è tornato a rimbalzare tra social, rotocalchi e conversazioni da salotto.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani fidanzati? La risposta dopo il bacio in tvStefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme? Nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni su un loro possibile rapporto. mondotv24.it

Stefano De Martino, il bacio a stampo e le foto con Brenda Lodigiani: cosa c’è tra loroStefano De Martino e Brenda Lodigiani fanno parlare tra bacio in tv e foto insieme. Ma i due sono una coppia? Ecco la verità secondo Fanpage. donnaglamour.it

