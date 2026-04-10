Stefano De Martino cotto di Brenda Lodigiani? È assai attratto dalla collega ma…

Recentemente si sono diffusi voci su un presunto interesse sentimentale tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore sarebbe molto attratto dalla collega, facendo pensare a un possibile sentimento oltre l’amicizia. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da fonti vicine ai protagonisti. Le notizie continuano a circolare senza ulteriori sviluppi divulgati pubblicamente.

Brenda Lodigiani ha conquistato il cuore di Stefano De Martino? Spunta l’indiscrezione. C’è davvero del ‘tenero’ tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani? Stando ai rumors la loro non sarebbe solo un’amicizia come hanno provato a far credere, lui avrebbe perso la testa per lei. Più volte sono stati pizzicati insieme a Milano, e non per motivi lavorativi. Lei di recente ha replicato ai rumors dicendo che stima molto il conduttore di Affari Tuoi e gli vuole molto bene, ma ha lasciato intendere che sono solo amici. Eppure c’è chi sostiene che potrebbe esserci qualcos’altro tra loro. Brenda Lodigiani e Stefano De Martino (Collage screen Raiplay) Il settimanale Oggi ha rivelato alcune indiscrezioni apprese da una fonte, questo è ciò che si legge: “Tra i due sta crescendo un sentimento speciale, fatto di intesa e complicità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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