Step Brenda Lodigiani bacia Stefano De Martino all' improvviso ma non sembra un gioco | Lui è troppo disinvolto

Durante la puntata di “Stasera tutto è possibile” trasmessa ieri, Brenda Lodigiani ha baciarato improvvisamente Stefano De Martino, suscitando sorpresa tra i presenti. Il gesto è stato percepito come sincero e spontaneo, e lei stessa ha commentato che lui appare troppo disinvolto. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media presenti in studio.

Nella puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda ieri, la prima dopo la pausa stagionale, un momento ha catturato più di tutti l’attenzione del pubblico. Si tratta di una "gag" (almeno all'apparenza) con la comica. Nella puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda ieri, la prima dopo la pausa stagionale, un momento ha catturato più di tutti l’attenzione del pubblico. Tra gli ospiti c’era anche Brenda Lodigiani, comica in forte ascesa negli ultimi anni. E proprio con lei, sul finale di uno scambio apparentemente giocoso, Stefano De Martino si è ritrovato al centro di una scena destinata a far parlare. Lodigiani, infatti, ha stampato un bacio sulle labbra al conduttore. 🔗 Leggi su Today.it

Gli ospiti della 1ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Giocheranno col cast fisso, composto da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Da mercoledì x.com

Stefano De Martino è il conduttore del momento. Eccolo nella notte in affascinante compagnia: lei è l'attrice Brenda Lodigiani. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settimana. #divaedonnasettimanale #divaed - facebook.com facebook