Fermana a Montefano per un match dalle mille insidie

La squadra di calcio si prepara per la trasferta di domenica contro il Montefano, dopo aver completato gli ultimi allenamenti. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento importante nelle ultime settimane del campionato. La squadra si sta concentrando sulla preparazione in vista di questo impegno, che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale. La sfida si annuncia difficile e piena di insidie.

Ultimi allenamenti prima del ritorno in campo per la Fermana impegnata domenica in casa del Montefano in un match dalle mille insidie ma che, soprattutto, rappresenta un passaggio chiave del finale di stagione. Si parte dal presupposto che a Montefano serve un solo risultato per mantenere acceso il lumino della speranza, aspettando ovviamente anche buone notizie da Matelica dove è impegnato il Ksport Montecchio che addirittura, con una combinazione di risultati, potrebbe festeggiare la Serie D già domenica sera. In caso di successo degli uomini di Magi e di contemporaneo ko della squadra di Gentilini sarebbe promozione con due gare di anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana a Montefano per un match dalle mille insidie La Fermana in campo: il mirino è puntato sul MontefanoFERMO E’ tornata ad allenarsi la Fermana, dopo qualche giorno di pausa e di recupero pieno, in vista del rush finale di campionato che deciderà... Fermana, domenica a Montefano contro una cooperativa del golCon 9 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta il Dell’Immacolata è un autentico fortino del Montefano in questa stagione di Eccellenza. Temi più discussi: Fermana a Montefano per un match dalle mille insidie; Ferretti ex senza veleno: Fermana esperienza costruttiva, per Montefano un playoff anticipato; Fermana, domenica a Montefano contro una cooperativa del gol; La Fermana in campo: il mirino è puntato sul Montefano. Fermana a Montefano per un match dalle mille insidieUltimi allenamenti prima del ritorno in campo per la Fermana impegnata domenica in casa del Montefano in un match ... ilrestodelcarlino.it Ferretti ex senza veleno: Fermana esperienza costruttiva, per Montefano un playoff anticipatoECCELLENZA - Il classe '86 trascinatore dei viola al quarto posto. L'anno scorso in D prima parte al Recchioni: Orgoglioso della carriera fatta Ha vinto in C a Trapani arrivando in cadetteria, ha vi ... youtvrs.it ASD Fermana Futsal 2022, cambio di programma: l'andata del play-out col Prato si giocherà a Marina Palmense #SerieBFutsal - facebook.com facebook Carlo Crivelli. Polittico di Massa Fermana dettagli Annunciazione due immagini vedere singolarmente x.com