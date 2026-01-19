Inferiorità numerica dal 3’ Ferretti-Bonacci il Montefano va Chiesanuova in 10 tutta la gara

Nel match tra Ferretti-Bonacci e Montefano, il Chiesanuova si è imposto con tenacia, nonostante l'inferiorità numerica iniziata al 3’. La squadra di casa ha mantenuto l’unità e la determinazione per tutta la gara, affrontando con ordine e disciplina le sfide sul campo. Un risultato che testimonia l’importanza del carattere e della coesione in una partita difficile, anche quando le circostanze sono avverse.

2 CHIESANUOVA 0: Talozzi, Martedì, Bernardi, Straccio, Rosolani, Galeotti (46' Castignani), Ferretti, Bambozzi, Stampella (80' Fossi), Palmucci (57' Strupsceki), Nardacchione (46' Cornero, 66' Bonacci). A disp: Strappini, Angelucci, Camilloni, D'Angelo. All: Bilò. CHIESANUOVA: Fatone, Parioli, Sopranzetti, Monaco, Hernandez, Busato (91' D'Alesio), Borgia (51' Lucarini), Tanoni, Papa (70' Pasqui), Mongiello, Di Matteo (86' Mosquera). A disp: Zanotti, Ciottilli, Bambozzi, Capone, Negro. All: Mariotti. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 79' Ferretti, 84' Bonacci. Note - Espulso: al 3' Monaco. Angoli: 11 - 3. Qui Montefano. Tornano disponibili. Bonacci e Ferretti

Il Montefano torna in campo dopo la pausa, con Bonacci e Ferretti nuovamente disponibili per la sfida contro il Matelica. Durante le festività, la squadra ha svolto allenamenti completi, come confermato dal tecnico Lorenzo Bilò. Restano da valutare le condizioni di Frulla, ma la formazione si presenta con elementi pronti a dare il massimo per proseguire il cammino stagionale. Leggi anche: I pronostici dell'Eccellenza. "Il Montefano a Monte San Giusto, una gara da X. Il Tolentino con Lovotti favorito sul Chiesanuova»

