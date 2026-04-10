Stefani invita Papa Leone in Veneto | Mi ha detto di sì L' incontro in Vaticano alla visita degli atleti olimpici

Un breve incontro tra un rappresentante locale e il Papa si è svolto in Vaticano durante la visita degli atleti olimpici. La conversazione, durata pochi secondi, è stata ripresa da un video di sette secondi che mostra i saluti tra le due parti. Successivamente, il rappresentante ha dichiarato di aver ricevuto un invito dal Papa a visitare il Veneto.

VENEZIA - Un colloquio breve, documentato a rispettosa distanza da un video di 7 secondi, compresi i saluti. Ma a quanto pare la stretta di mano è stata sufficiente ad Alberto Stefani per invitare papa Leone XIV in Veneto. L’ha annunciato lo stesso presidente della Regione ieri, al termine dell’udienza riservata agli atleti di Milano Cortina 2026 e alla relativa delegazione istituzionale, ringraziando il Pontefice per la disponibilità: «Mi ha risposto in modo affermativo, per cui lo aspettiamo con tutto il cuore. Sarebbe per noi un onore accoglierlo nella nostra terra, una comunità che crede profondamente nei valori della solidarietà e delle relazioni umane». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani invita Papa Leone in Veneto: «Mi ha detto di sì». L'incontro in Vaticano alla visita degli atleti olimpici Stefani dal Papa con gli atleti di Milano Cortina: «Ho invitato il Santo Padre in Veneto»Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV, accompagnato dagli atleti olimpici e paralimpici di Milano... Stefani incontra il Papa in Vaticano: «Ora lo aspettiamo, con tutto il cuore, in Veneto»Un incontro dal forte valore simbolico e umano, arrivato dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e vissuto come un momento di... Temi più discussi: Stefani invita Papa Leone XIV in Veneto; Stefani invita Papa Leone XIV in Veneto; VIDEO | Papa Leone accetta l'invito in Veneto del presidente Stefani; Stefani invita Papa Leone in Veneto: Mi ha detto che verrà, lo aspettiamo. Stefani invita Papa Leone in Veneto: «Mi ha detto di sì». L'incontro in Vaticano alla visita degli atleti olimpiciVENEZIA - Un colloquio breve, documentato a rispettosa distanza da un video di 7 secondi, compresi i saluti. Ma a quanto pare la stretta di mano è stata sufficiente ad Alberto Stefani per invitare ... ilgazzettino.it ROMA | STEFANI: «PAPA LEONE IN VENETO». E MELONI ALLA CAMERA NON PARLA DI AUTONOMIA09/04/2026 ROMA – Papa Leone arriverà in Veneto. L’impegno oggi in Vaticano nel corso di un breve colloquio con il presidente della Regione Alberto Stefani. Intanto, la premier Meloni ha parlato alla ... antennatre.medianordest.it La squadra di basket Harlem Globetrotters, in tour per i 100 anni dalla fondazione, ha fatto una tappa in Vaticano. Papa Leone, primo pontefice americano e notoriamente sportivo, dopo l'udienza generale ha incontrato una loro delegazione. Gli sportivi ne han - facebook.com facebook Macron stasera in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, domani il faccia a faccia con papa Leone #ANSA x.com