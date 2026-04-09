Stefani dal Papa con gli atleti di Milano Cortina | Ho invitato il Santo Padre in Veneto

Il presidente del Veneto ha incontrato oggi il Papa in Vaticano, accompagnato dagli atleti che parteciperanno ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. Durante l'incontro, sono state discusse questioni legate all’impegno sportivo e alla promozione delle attività sportive nella regione. Stefani ha anche invitato ufficialmente il Papa a visitare il Veneto, proposta che il Pontefice ha preso in considerazione.

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV, accompagnato dagli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. «È stato un momento di grande valore umano prima ancora che istituzionale - ha dichiarato -, capace di lasciare un segno autentico nei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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