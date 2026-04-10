Stazione marittima Costa Morena | confermata l' assoluzione di Patroni Griffi

In Italia, la conferma dell'assoluzione in secondo grado riguarda un procedimento legato alla gestione della stazione marittima di Costa Morena. La vicenda, già oggetto di un'inchiesta sulla security portuale, si è conclusa con l'assoluzione di un ex dirigente coinvolto. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda specificamente la posizione di Ugo Patroni Griffi, che era stato coinvolto nel procedimento.