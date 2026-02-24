Paola Clemente la bracciante che morì di fatica nei campi | confermata in appello l’assoluzione dell’imprenditore

Paola Clemente, una bracciante di 49 anni, è morta di fatica nei campi a causa delle dure condizioni di lavoro. La causa principale è stata la stanchezza accumulata durante le lunghe giornate di lavoro in estate. L’imprenditore che gestiva l’azienda agricola è stato assolto in appello, confermando la sentenza di non colpevolezza. La vicenda si è svolta ad Andria e ha attirato l’attenzione sulla tutela dei lavoratori nei settori agricoli.

Assolto anche in appello Luigi Terrone, l'imprenditore titolare dell'azienda agricola per cui lavorava Paola Clemente, la bracciante morta a 49 anni, vittima di infarto in un vigneto di Andria il 13 luglio 2015. L'uomo era stato accusato di omicidio colposo, ma i giudici della Corte d'appello hanno confermato il verdetto di primo grado che aveva portato a ogni esclusione di responsabilità dell'imprenditore nella morte della donna. La donna era partita da San Giorgio Ionico, nel Tarantino, per raggiungere Andria e aveva già ammesso di non sentirsi affatto bene. Clemente si era accasciata per terra dopo essere stata male già dalle 3 del mattino quando era partita da casa: nonostante lo stato di Paola Clemente, le sue colleghe avevano raccontato al marito che la risposta era stata che bisognava arrivare comunque ad Andria.