Maltempo governo annuncia stato di emergenza per Basilicata Molise Abruzzo e Puglia | Arrivano 50 mln

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per quattro regioni del centro-sud colpite dal maltempo. Sono stati stanziati complessivamente 50 milioni di euro, suddivisi tra Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. In dettaglio, all'Abruzzo sono destinati 15 milioni, alla Basilicata 5 milioni, al Molise 20 milioni e alla Puglia 10 milioni. La decisione riguarda le aree interessate dagli eventi meteorologici recenti.

Il Cdm ha deliberato oggi lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Il governo ha stanziato 50 milioni di euro che saranno distribuiti tra le quattro regioni colpite dal maltempo: 15 milioni in Abruzzo, 5 in Basilicata, 20 in Molise e 10 in Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioniÈ stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Maltempo, news in diretta. In Molise riprese le ricerche dell’automobilista disperso. Emergenza in Abruzzo e PugliaRoma, 3 aprile 2026 – È ancora emergenza nel Centro-Sud investito da una violenta ondata di maltempo. Temi più discussi: Maltempo in Abruzzo: Marsilio annuncia richiesta dello stato di emergenza; Maltempo, Sottanelli (Azione): Il Governo nomini al più presto un commissario e annunci i ristori; Abruzzo martoriato dal maltempo, chiesto formalmente al governo lo stato di emergenza nazionale; Maltempo, La Regione Puglia chiede al Governo lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Maltempo, il Governo delibera lo stato di emergenza: stanziati 10 milioni per la PugliaVia libera in Consiglio dei ministri per la durata di dodici mesi. Lo stanziamento complessivo è di 50 milioni di euro per la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e Basilica ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stato d’emergenza per il maltempo, il Governo stanzia 50 milioni per salvare quattro regioniIl governo italiano ha formalizzato una decisione cruciale per far fronte alle pesanti conseguenze delle ondate di maltempo che hanno colpito duramente ... thesocialpost.it Arriva la risposta ufficiale delle istituzioni dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il Mezzogiorno e, in particolare, la provincia di Foggia a partire dallo scorso 30 marzo - facebook.com facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/frana-moli… #maltempo #frana #molise #IlSole24Ore x.com