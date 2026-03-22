Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma due film molto diversi tra loro: il terzo capitolo della serie John Wick e un film di Quentin Tarantino. Vengono trasmessi in orari diversi e su canali differenti, offrendo agli spettatori un’ampia scelta tra azione e commedia. La programmazione include anche altri titoli tra successi di pubblico e generi vari.

Tutti i film in onda stasera su Sky e NOW orari, canali e titoli tra action, commedie e grandi successi. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Le Déluge: Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, film diretto da Gianluca Jodice e premiato con 4 David e 2 Nastri d’Argento. La pellicola si concentra sugli ultimi momenti della monarchia francese, esplorando le fragilità e le tensioni psicologiche di Luigi XVI e Maria. su Digital-News.it Tutti i film in onda stasera su Sky e NOW orari, canali e titoli tra action, commedie e grandi successi.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Le Déluge: Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, film diretto da Gianluca Jodice e premiato con 4 David e 2 Nastri d’Argento. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, John Wick 3 e Tarantino - Domenica 22 Marzo 2026

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