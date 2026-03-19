Non solo Aleksandar anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’Inter

Il club nerazzurro sta valutando il ritorno di due giocatori, Aleksandar e Filip Stankovic. Quest’ultimo, attualmente al Venezia, è stato ceduto per circa due milioni di euro e il suo futuro rimane in bilico. L’Inter ha ottenuto il 50% sulla futura rivendita di Filip, che potrebbe presto tornare sotto contratto con il team.

Non solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Il portiere, ceduto al Venezia a titolo definitivo per circa due milioni di euro, continua a essere monitorato da vicino dal club nerazzurro, che si è garantito il 50% sulla futura rivendita. Uno scenario che torna d’attualità soprattutto alla luce delle possibili novità tra i pali. Con i dubbi legati al futuro di Sommer e Martinez, l’Inter si prepara a valutare diverse soluzioni in vista della prossima stagione. Crescita al Venezia e nuove prospettive. Stankovic, nel frattempo, si è ritagliato un ruolo importante al Venezia, protagonista di una stagione positiva che vede il club in corsa per la promozione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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