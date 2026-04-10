Stallo su Hormuz l’analisi Bbc | quante navi sono passate finora Capo dell’Idf | In Libano siamo in guerra nessuna tregua – La diretta

Nel quarantunesimo giorno del conflitto nel Golfo, Teheran ha annunciato la sospensione dei negoziati di pace fino a quando Israele non interromperà le operazioni militari in Libano. Nel frattempo, si registrano diverse traversate di navi nello stretto di Hormuz, mentre il capo dell’IDF ha dichiarato che in Libano si è in stato di guerra e che non ci sarà tregua. La situazione rimane tesa e in continuo aggiornamento.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese. Il piano in 10 punti proposto dall’Iran è stato concordato come base per i negoziati: lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Majdi Takht Ravanchi alla vigilia dei colloqui domani a Islamabad tra Usa e Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Da Hormuz non sono passate navi dopo il massacro compiuto da Israele in Libano Netanyahu criminale di guerra responsabile di far vacillare la tregua. Meloni, rampogna all'ambasciatore del governo di Tel AvivAl link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https://carburanti.

Il Capo dell'Idf: "In Libano siamo in stato di guerra, non in cessate il fuoco"Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane Eyal Zamir ha affermato che le forze israeliane continuano le loro operazioni di...

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Stretto di Hormuz, perché la riapertura non cancellerà per magia i danni di oltre un mese di guerraIl cessate il fuoco dovrebbe sbloccare il passaggio nello snodo strategico dopo settimane di stallo, ma per tornare alla normalità ci sarà comunque da aspettare ... wired.it

Iran, il WSJ: Negoziati in stallo su Hormuz, possibili raid Usa dopo la scadenza fissata da Trump – la diretta(AP Photo/Alex Brandon) Cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’Iran accetti ... msn.com

SANREMO - La donna ha parcheggiato in uno stallo riservato ai taxi non trovando altri posti liberi - facebook.com facebook

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