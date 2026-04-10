Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato che le operazioni militari nel Libano meridionale proseguono e che Israele non ha raggiunto un cessate il fuoco con Hezbollah. Ha precisato che le forze israeliane sono in uno stato di guerra nella regione, sottolineando la continuità delle azioni militari sul territorio libanese. La dichiarazione si inserisce nel contesto di tensioni e scontri tra le parti coinvolte.

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane Eyal Zamir ha affermato che le forze israeliane continuano le loro operazioni di combattimento nel Libano meridionale e che «non sono in un cessate il fuoco» con Hezbollah ma «in stato di guerra». Durante una visita nei pressi di Bint Jbeil, riportano i media israeliani, nel Libano meridionale, Zamir ha affermato: "L'Idf è in stato di guerra, non siamo in cessate il fuoco, continuiamo a combattere qui in questo settore, che è il nostro principale settore di combattimento. In Iran, invece, siamo in cessate il fuoco e possiamo tornare a combattere lì in qualsiasi momento».... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Capo dell'Idf: "In Libano siamo in stato di guerra, non in cessate il fuoco"

Guerra in Iran: ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran. Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni. Ma Teheran smentisceTEHERAN (IRAN) – E’ stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele il capo dell’intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi.

Libano, il cessate il fuoco in Iran non ferma Israele: la guerra senza limiti di NetanyahuLa prima giornata di formale cessate il fuoco tra l’Iran e la coalizione israelo-americana è stata anche la più dura mai vissuta dal Libano...

IRAN NIMAAN AQOON BAA LAX KA RITA | WARAR CULUS OO SAAKA TAAGAN

Temi più discussi: L’Idf ammazza per sbaglio un leader cristiano maronita vicino Beirut; Medio oriente, ancora raid in Libano. Media: Negoziati tra Tel Aviv e Beirut la settimana prossima negli Usa; Versatile ed efficace contro armi leggere e mine: identikit del Lince, colpito a pneumatici e paraurti dall’Idf in Libano; L'Unifil continua a collezionare incidenti e feriti. La missione stretta tra Idf e Hezbollah.

Il Capo dell'Idf: In Libano siamo in stato di guerra, non in cessate il fuocoContinuiamo a combattere in questo settore, che è il nostro principale settore di combattimento ha detto Eyal Zamir ... gazzettadelsud.it

Libano, il capo delle Idf Nessun cessate il fuoco, continuiamo a combattere. Trump Pessima gestione del petrolio a HormuzESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEL AVIV (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono in stato di guerra. Non c’è il cessate il fuoco, continuiamo a combattere qui in questo settore, que ... ticinonotizie.it

Il capo dell'Idf: "Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco" - facebook.com facebook

Tirana, cooperazione bilaterale e sicurezza regionale al centro della visita ufficiale in #Albania del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano #Portolano. Nella prima giornata, il Capo di #SMD ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Dife x.com