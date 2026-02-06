Cantiere sulla Classicana riapre la rampa sul ponte di via Stradone

Questa mattina, sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola”, si è riaperta la rampa sul ponte di via Stradone a Porto Fuori. Anas ha deciso di riaprire il tratto dopo alcuni lavori in cantiere, e da oggi chi viaggia in direzione Porto può passare senza problemi. La rampa resterà aperta per tutto il fine settimana, fino a nuove indicazioni.

