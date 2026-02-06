Cantiere sulla Classicana riapre la rampa sul ponte di via Stradone
Questa mattina, sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola”, si è riaperta la rampa sul ponte di via Stradone a Porto Fuori. Anas ha deciso di riaprire il tratto dopo alcuni lavori in cantiere, e da oggi chi viaggia in direzione Porto può passare senza problemi. La rampa resterà aperta per tutto il fine settimana, fino a nuove indicazioni.
Da oggi, venerdì, Anas aprirà al traffico la rampa sul ponte di via Stradone a Porto Fuori, lungo la strada statale 67 “Tosco Romagnola”, per chi viaggia in direzione Porto. Un intervento importante all'interno del piano di riqualificazione della statale nel tratto compreso tra il km 218,500 a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
