400mila euro per rifare il ponte Loredan | Avanzato stato di degrado

La giunta comunale di Venezia ha dato il via libera al progetto per rifare il Ponte Loredan sul Rio de la Madona de l’Orto. Il ponte, uno dei punti chiave per la viabilità di Cannaregio, è in uno stato di avanzato degrado. Ora, con circa 400mila euro in cassa, si procederà ai lavori di restauro e messa in sicurezza.

Via libera dalla giunta, si stimano quattro mesi di lavori. L'assessore Zaccariotto: «Fondamentale per la mobilità, continuiamo a investire sulle manutenzioni» L’intervento si rende necessario a causa dell’avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle strutture del ponte, realizzato in legno, lungo circa 13 metri e impostato su due pile lignee. Il manufatto, già oggetto di un rifacimento nei primi anni Duemila, riveste un ruolo strategico in quanto garantisce il collegamento tra l’area dell’ospedale ex Fatebenefratelli e la parte sud del sestiere di Cannaregio. La nuova struttura manterrà le geometrie esistenti ma sarà realizzata con essenze lignee più durevoli e maggiormente resistenti alle condizioni climatiche lagunari, con l’obiettivo di incrementare la vita utile dell’opera e migliorarne le prestazioni nel tempo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Loredan Ponte

Il restyling dell’oratorio di San Rocco a Cerro al Lambro, avviato con un investimento di 400mila euro, si è interrotto lasciando l’edificio in stato di abbandono.

Dopo otto mesi di lavori preparatori, si avvicina l’inizio dei lavori di rifacimento del Ponte Nuovo sul fiume Reno, che collega Pieve e Cento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Loredan Ponte

Argomenti discussi: I conti sul tavolo: Incassi per 1,9 milioni. L’utile? 30mila euro; San Nicandro Garganico, confiscati beni per 400mila euro a pluripregiudicato della criminalità locale; Piazza del Plebiscito, lavori a rischio; Traffico di cocaina e hashish, 17 arresti.

Risorse record per il sociale. Il Comune stanzia 400mila euroSale a 400mila euro la cifra destinata dal comune alle associazioni grossetane. Cifra più alta, ma è stata messa una parentesi di cambiamento. Abbiamo escluso gli arredi e le attrezzature ... lanazione.it

Siamanna, 400mila euro per il restyling di piazza Peppino MereuSi prepara a un restyling completo piazza Peppino Mereu. L’amministrazione comunale, guidata da Franco Velio Melas, ha approvato un progetto da 400mila euro per il rifacimento di uno dei luoghi ... unionesarda.it

Pian Camuno, sgominata piazza di spaccio da 400mila euro al mese Un vero e proprio market della droga a cielo aperto, operativo 24 ore su 24 tra i muretti e la vegetazione della zona industriale di Pian Camuno, è stato smantellato all’alba dai Carabinieri de facebook