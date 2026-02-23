Spread Btp-Bund a 61 punti base domani le nuove aste dei bot | come partecipare

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si mantiene stabile a 61 punti base, influenzato da dati economici e tensioni geopolitiche. La situazione non ha causato variazioni significative nei mercati europei, che attendono le prossime aste dei titoli di Stato previste per domani. I trader monitorano attentamente i movimenti, consapevoli che i nuovi bond potrebbero influenzare l’andamento dei rendimenti sui mercati finanziari. La domanda per i titoli di Stato resta elevata, anche in un contesto di incertezza.

Dazi e tensioni internazionali non hanno mosso i mercati europei dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha nuovamente aperto stabile a 61 punti, quota a cui è rimasto per quasi tutta la scorsa settimana. Anche il resto dei titoli di Stato dei grandi Paesi dell’Ue si è mantenuto stabile, con l’eccezione di un leggero calo dei Bonos spagnoli. La stabilità dello spread e dei rendimenti è un buon segno per l’Italia, che si appresta a emettere una serie di strumenti finanziari di debito tra l’ultima settimana di febbraio e la prima di marzo. Oltre alle aste tradizionali, con Bot e Btp, si terrà anche un’emissione straordinaria di Btp Valore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

