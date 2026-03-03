Spread Btp-Bund sale a 66 punti rendimenti a 3,42% durante l’emissione dei Btp Valore

Il differenziale tra Btp e Bund è salito a 66 punti, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani al 3,42% durante l’emissione dei Btp Valore. In apertura dei mercati finanziari del 3 marzo 2026, tutti i titoli di Stato europei hanno registrato un aumento dei rendimenti di circa un decimo di punto percentuale.

Tutti i titoli di Stato europei hanno subito un rialzo dei rendimenti di circa un decimo di punto percentuale in apertura dei mercati finanziari il 3 marzo 2026. Nonostante gli spread siano rimasti sostanzialmente invariati rispetto al giorno precedente, Btp, Bund, Oat e Bonos hanno tutti registrato un improvviso aumento degli interessi medi. Si tratta delle ripercussioni della guerra in Iran. L'instabilità, dopo una fase iniziale in cui gli investitori si sono mossi verso i titoli tedeschi, ha causato un'ondata di incertezza sui mercati finanziari che ha causato il picco dei rendimenti. Nel frattempo continua l'emissione del Btp Valore di marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp ValoreSui mercati dei titoli di Stato europei persiste da giorni un alto livello di stabilità.

Btp e Bund: Spread stabile a 61 punti. Btp Valore in arrivo, ma la Bce è nel mirino delle speculazioni politiche.Spread Btp-Bund stabile a 61 punti: a marzo in arrivo il Btp Valore, mercati monitorano la situazione politica europea Ancora stabilità sui mercati...

