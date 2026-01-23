Nella scuola di Pistoia, uno spray al peperoncino è stato spruzzato nel corridoio, causando l’evacuazione degli studenti. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per intossicazione. L’episodio ha richiesto interventi di emergenza per tutelare la salute degli studenti e chiarire le cause dell’incidente.

Pistoia, 23 gennaio 2026 – Due studenti sono stati portati in ospedale (in codice giallo) per intossicazione dovuta a spray al peperoncino. E’ successo all' istituto professionale per i servizi commerciali e socio-sanitari 'Luigi Einaudi' di Pistoia, dove è stato spruzzato lo spray al peperoncino in un corridoio. Ne è seguita molta confusione e l’evacuazione della scuola. Evacuati questa mattina gli studenti. Alcuni ragazzi avrebbero accusato irritazioni al naso e alla gola. Alcuni studenti sono stati colti da attacchi di panico. Sul posto carabinieri e ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: evacuati gli studenti, due portati in ospedale

Leggi anche: Spray al peperoncino in un liceo a Milano: 27 studenti intossicati, 5 portati in ospedale

Leggi anche: Spruzzano spray al peperoncino al liceo Cardano di Milano: 27 studenti intossicati, 5 portati in ospedale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Spray al peperoncino dentro al McDonald’s, evacuato il ristorante; Spray al peperoncino sull’autobus, anziano dà in escandescenze: 30 passeggeri costretti a scendere; Spray al peperoncino spruzzato al Mc di via San Leonardo: in ospedale una ragazza; Spray al peperoncino su un autobus a Voghera.

Spray al peperoncino all’Einaudi di Pistoia: evacuati gli studentiQualcuno ha spruzzato l’irritante in un corridoio, aria irrespirabile: fuori 500 ragazzi, nessun ferito. Carabinieri indagano sull’autore. Momenti di panic ... controradio.it

Agente della Border Patrol spruzza spray al peperoncino sul volto di un manifestante immobilizzatoUn agente della Border Patrol statunitense ha spruzzato spray al peperoncino direttamente sul volto di un manifestante già bloccato a terra da altri agenti ... video.corriere.it

Inveisce contro tutti sul bus poi spruzza spray al peperoncino: panico a bordo e mezzo evacuato a Macerata - facebook.com facebook

Droni con spray al peperoncino, in Giappone li usano per irrorare gli orsi x.com