sporting arechi pellezzano seconda giornata di coppa tpra di padel

Lo Sporting Arechi di Pellezzano si prepara alla seconda giornata delle fasi provinciali della Coppa Tpra di padel, dopo aver disputato la sua prima partita nella competizione. La squadra si sta allenando con entusiasmo in vista di questa nuova sfida e punta a migliorare le proprie prestazioni nel torneo. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito dalla manifestazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’esordio assoluto nella Coppa Italia Tpra di padel, lo Sporting Arechi di Pellezzano si prepara ad affrontare la seconda giornata delle fasi provinciali con entusiasmo e voglia di crescere. I segnali emersi nel primo turno, due vittorie e prestazioni incoraggianti, rappresentano una base importante su cui costruire il percorso della società nel circuito. Sabato e domenica, 21 e 22 marzo, le formazioni del club del presidente Alfonso Gaeta torneranno in campo sui campi del territorio salernitano, affrontando nuove sfide in tutte le categorie. Un impegno distribuito in 48 ore e che vedrà protagoniste le squadre maschili, femminili e miste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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