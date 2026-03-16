Sporting Arechi Pellezzano buon esordio in Coppa Italia Tpra | due successi e segnali incoraggianti

Lo Sporting Arechi di Pellezzano ha iniziato la sua avventura in Coppa Italia Tpra di padel con due vittorie consecutive. La squadra ha ottenuto risultati positivi nelle prime partite, inviando segnali di buon andamento nel torneo. La sfida si è svolta nelle ultime settimane e ha visto i giocatori dimostrare determinazione e capacità tecniche. La competizione prosegue con altre sfide in programma.

L’esordio in Coppa Italia Tpra di padel porta allo Sporting Arechi di Pellezzano due vittorie e soprattutto indicazioni incoraggianti per il futuro. Nella prima giornata delle fasi provinciali, disputata nel fine settimana appena passato tra i campi del Nuovo Centro Sportivo Casignano della famiglia Fusco e quelli degli altri circoli ospitanti, il club del presidente Alfonso Gaeta ha raccolto due successi sugli otto incontri complessivi, arrivati nella categoria femminile e in quella maschile con la formazione Red, in un contesto competitivo che ha visto i giocatori confrontarsi con avversari già da tempo inseriti nel circuito padel provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Coppa Italia di Padel: lo Sporting Arechi di Pellezzano impegnato con 4 formazioniTempo di lettura: 2 minutiDal tennis al padel in tempi record: lo Sporting Arechi di Pellezzano si tuffa nella sua prima Coppa Italia Tpra e lo fa... Women Sporting Arechi, pari di carattere: 1-1 sul campo del Progetto San Sebastiano per le ragazze di PellezzanoLe ragazze del presidente Alfonso Gaeta scendono in campo con il giusto atteggiamento e approcciano la partita con personalità, riuscendo a tenere... Una selezione di notizie su Sporting Arechi Pellezzano Coppa Italia di Padel, lo Sporting Arechi di Pellezzano al debutto con quattro squadreDomenica 15 marzo spazio invece alle squadre maschili in trasferta. Alle 9 lo Sporting Arechi Red affronterà Gli Amici al Circolo Angri Tennis Club, mentre alle 11 la squadra Orange giocherà a Casteln ... ilgazzettinovesuviano.com Sporting Arechi, impresa dell’Under 15 femminile: prima storica vittoria nel campionato FigcUna vittoria che vale molto più dei tre punti e che rappresenta un nuovo punto di partenza per il futuro dello Sporting Arechi ... ilgazzettinovesuviano.com