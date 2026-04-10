Sport Missione Comune 2026 la presentazione alla Camera con Pella e Abodi – Il video

Il 10 aprile 2026 si è svolta alla Camera una presentazione di ‘Sport Missione Comune 2026’, iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con Anci. L’obiettivo dell’evento era illustrare i dettagli del progetto, che riguarda la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente e il ministro dello sport.

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La presentazione di ‘Sport Missione Comune 2026’, l’iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Anci, per la realizzazione, riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica. Alla conferenza stampa hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. il presidente di ICSC Beniamino Quintieri, l’ad ICSC Antonella Baldino, il vice presidente Anci e delegato allo Sport Roberto Pella e il segretario generale dell’Associazione Veronica Nicotra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni in Senato: «Blocco navale... 🔗 Leggi su Open.online “Il cuore oltre l’ostacolo – Rinascere con lo sport” di Federico Biffignandi, la presentazione alla Biblioteca dello Sport “Nerio Marabini”Venti interviste a 20 atleti paralimpici italiani che raccontano cosa sia (davvero) la disabilità e cosa significhi essere atleti paralimpici. Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026Alla presentazione dell'Annuario dello Sport Campano 2026, sarà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio... Temi più discussi: Sport Missione Comune, Pella: Strumento decisivo per dare continuità agli investimenti dei Comuni; Sport Missione Comune, 250 milioni per la concessione di mutui sugli investimenti dei Comuni; Sport Missione Comune: intervista a Roberto Pella (8.04.2026); Sport Missione Comune 2026: plafond da 250 milioni per l’impiantistica pubblica. Sport Missione Comune 2026, la presentazione alla Camera con Pella e Abodi(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La presentazione di ‘Sport Missione Comune 2026’, l’iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ... quotidiano.net Sport missione comune 2026, la presentazione alla Camera con Pella e Abodi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La presentazione di ‘Sport Missione Comune 2026’, l’iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Anci, per la realizzazione, ... msn.com Accordo Ministero dello Sport-Anci "Sport Missione Comune 2026". Per maggiori dettagli, leggere l'articolo di @MauroGiansante su #DiarioDiac diariodiac.it/anci-icsc-stad… x.com STADIO DELLA ROMA, ABODI: "SPERIAMO NELL'APERTURA DEI CANTIERI NEL 2027" A margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026, il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha trattato diversi argom - facebook.com facebook