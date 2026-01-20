Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026

Alla libreria Feltrinelli si terrà la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026. Durante l’evento, verrà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio Oliva, riconoscimento per il suo contributo allo sport e alla comunità locale. Un’occasione per approfondire i dati e le storie che caratterizzano la scena sportiva della regione.

Alla presentazione dell'Annuario dello Sport Campano 2026, sarà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio Oliva. Torna l’Annuario dello Sport Campano 2026 con la presentazione ufficiale alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. L’appuntamento è per mercoledì 21 gennaio (ore 18), con la presenza del presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, di Fiorella Zabatta, neo assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili, alla Protezione Civile e Biodiversità della Regione Campania, del presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, insieme con gli autori Carlo Zazzera e Marco Lobasso e con la partecipazione di istituzioni, atleti e dirigenti del mondo sportivo della regione. 🔗 Leggi su 2anews.it

Sabato 10 gennaio alle 17, presso la libreria Feltrinelli di Terni, si terrà la presentazione del libro di Nicola Vacca, "L'uomo perplesso", dedicato a Emil Cioran.

