Microgame parti lontane ma il negoziato continua

La situazione di Microgame rimane congelata, con posizioni ancora distanti e trattative ferme. Dopo mesi di negoziati, le parti coinvolte non hanno trovato un accordo, mantenendo alta l’incertezza sulla risoluzione della vertenza. In questo contesto, è importante seguire gli sviluppi per comprendere eventuali evoluzioni e implicazioni future, anche in un’ottica di informazione e analisi obiettiva della situazione.

Posizioni sempre distanti e trattative stagnanti. La vertenza Microgame è ad un punto morto. Quello tra la Direzione aziendale e la Fiom Cgil sembra essere un dialogo tra sordi: la società resta saldamente ancorata sulle sue posizioni di partenza e finalizzata a licenziare parte della propria forza lavoro e la Fiom Cgil che non vuole sentire ragioni su questo punto. La Microgame, nonostante si sieda al tavolo di confronto, vuole licenziare e se delle unità già liquidate il 18 dicembre, 14 siano state nel frattempo riammesse provvisoriamente al proprio posto, non c'è stato alcun ripensamento per 5 lavoratori che non sono stati riammessi.

