Commissione FEMM Princi guida il negoziato UE

In una riunione della Commissione FEMM, l’europarlamentare ha presentato l’andamento delle discussioni sul regolamento riguardante il monitoraggio delle spese dell’Unione Europea. Durante l’incontro, ha evidenziato l’importanza di integrare la prospettiva di genere nelle politiche e ha sottolineato che questa tematica rimane al centro delle linee guida europee.

L’europarlamentare Giusi Princi illustra in Commissione FEMM il lavoro sul regolamento di tracciamento della spesa UE e ribadisce la centralità della prospettiva di genere nelle politiche europee.. La giornata di lavoro della Commissione FEMM del Parlamento europeo si è aperta con un intervento che ha intrecciato competenza tecnica e visione politica. L’europarlamentare Giusi Princi ha preso la parola per illustrare il percorso negoziale che la attende nei prossimi mesi, un impegno che lei stessa ha definito “una responsabilità che richiede lucidità, ascolto e la capacità di tenere insieme diritti, equità e sostenibilità delle politiche europee”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Commissione FEMM, Princi guida il negoziato UE Articoli correlati Leggi anche: Giusi Princi guida l’impegno UE contro la violenza Rapporti UE–Asia Centrale: Princi in missione in KirghizistanRapporti UE–Asia Centrale: la missione guidata da Giusi Princi segna un nuovo capitolo nelle relazioni con il Kirghizistan Una missione dal forte... Aggiornamenti e notizie su Commissione FEMM Ai socialisti la guida di 5 commissioni al Parlamento europeo. Decaro prende l'AmbienteBRUXELLES - Il gruppo dei Socialisti e democratici si dovrebbero assicurare la guida di cinque commissioni al Parlamento europeo di cui una, la commissione ambiente (Envi) dovrebbe andare ... ansa.it A S&d la guida di 5 commissioni al Pe. Decaro prende l'AmbienteIl gruppo dei Socialisti e democratici si dovrebbero assicurare la guida di cinque commissioni al Parlamento europeo di cui una, la commissione ambiente (Envi) dovrebbe andare all'eurodeputato Pd ... ansa.it