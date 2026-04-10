Un testimone ha raccontato che durante una sparatoria avvenuta a Rogoredo, l’individuo coinvolto era noto per usare violenza, con minacce di martellate contro chi non consegnava denaro o droga. Secondo la testimonianza, l’uomo chiamato Cinturrino avrebbe picchiato alcune persone e avrebbe agito con minacce, lasciando intendere che il suo comportamento variava in base alla disponibilità di denaro o stupefacenti. La dinamica dell’incidente si sta ancora ricostruendo.

Carmelo Cinturrino “picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare”. Così uno dei testimoni che oggi vengono ascoltati dal gip Domenico Santoro nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, parlando con i giornalisti prima di entrare in aula in Tribunale a Milano. Il tossicodipendente, frequentatore del boschetto della droga di Rogoredo, è uno degli otto testimoni indicati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia nella richiesta di incidente probatorio sull’assistente capo e altri 6 agenti del Commissariato Mecenate di Milano indagati a vario titolo per cessioni di droga, concussione, percosse, rapina, falso, calunnia ed estorsione nei confronti di pusher e consumatori di droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria Rogoredo, un testimone: "Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga"

“È un pazzo. Chiedeva soldi e droga a un pusher disabile, lo ha preso a martellate”: le accuse dei colleghi di CinturrinoLo descrivono come “violento” e “pazzo” e alcuni di loro confermato anche il quadro le richieste di pizzo, droga e pestaggi nei confronti dei pusher,...

Cinturrino "chiedeva soldi e droga a pusher disabile, lo ha preso a martellate, era ossessionato da Mansouri", le accuse dei colleghiAlcune ricostruzioni dei colleghi di Cinturrino, considerate come "infamanti" dal 42enne per cui è stato disposto l'arresto Carmelo Cinturrino...

Argomenti più discussi: L’agente Carmelo Cinturrino respinge tutte le accuse: Sono innocente e sto vivendo dentro a un incubo; Caso Cinturrino, difesa chiede perizia psichiatrica sui testimoni: Verificare se la droga ha causato alterazioni cerebrali.

Sparatoria Rogoredo, un testimone: «Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga»(LaPresse) Carmelo Cinturrino «picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare». Così uno dei testimoni ascoltati venerdì dal gip Domenico Santoro nell' ... msn.com

Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: Diceva che voleva ammazzare MansoruiUn 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che voleva ammazzare Zack ... fanpage.it