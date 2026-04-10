Sparatoria Rogoredo un testimone | Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimone ha raccontato che durante una sparatoria avvenuta a Rogoredo, l’individuo coinvolto era noto per usare violenza, con minacce di martellate contro chi non consegnava denaro o droga. Secondo la testimonianza, l’uomo chiamato Cinturrino avrebbe picchiato alcune persone e avrebbe agito con minacce, lasciando intendere che il suo comportamento variava in base alla disponibilità di denaro o stupefacenti. La dinamica dell’incidente si sta ancora ricostruendo.

Carmelo Cinturrino “picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare”. Così uno dei testimoni che oggi vengono ascoltati dal gip Domenico Santoro nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, parlando con i giornalisti prima di entrare in aula in Tribunale a Milano. Il tossicodipendente, frequentatore del boschetto della droga di Rogoredo, è uno degli otto testimoni indicati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia nella richiesta di incidente probatorio sull’assistente capo e altri 6 agenti del Commissariato Mecenate di Milano indagati a vario titolo per cessioni di droga, concussione, percosse, rapina, falso, calunnia ed estorsione nei confronti di pusher e consumatori di droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sparatoria Rogoredo, un testimone: "Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga"

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