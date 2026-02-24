È un pazzo Chiedeva soldi e droga a un pusher disabile lo ha preso a martellate | le accuse dei colleghi di Cinturrino

Cinturrino si è scagliato contro un pusher disabile, chiedendo soldi e droga prima di colpirlo con un martello. Testimoni lo definiscono violento e imprevedibile, mentre alcuni confermano che spesso richieste di pizzo, droga e pestaggi erano all’ordine del giorno. La polizia sta approfondendo quei comportamenti, che sembrano essere stati frequenti negli ultimi mesi. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi vicini, preoccupati per l’episodio.

Lo descrivono come “ violento ” e “ pazzo ” e alcuni di loro confermato anche il quadro le richieste di pizzo, droga e pestaggi nei confronti dei pusher, circostanze che sono al centro degli approfondimenti dell’inchiesta della procura di Milano. Dagli interrogatori dei colleghi del poliziotto Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, emerge un quadro molto complesso. L’agente di origini messinesi – accusato di omicidio volontario – avrebbe anche preso a “ schiaffi ” e “ martellate ” anche uno “ spacciatore sulla sedia a rotelle “: lo hanno dichiarato agli inquirenti due colleghi del Commissariato Mecenate che hanno fatto anche il nome del presunto pusher che stava in “carrozzina” e “ogni tanto su un materasso” a Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carmelo Cinturrino: "Ho sbagliato, chiedo scusa". Il collega: "Picchiava e chiedeva soldi a pusher e tossici"Carmelo Cinturrino ha ammesso un errore e ha chiesto scusa, dopo le accuse di aver picchiato e chiesto soldi a pusher e tossici.

Pusher ucciso a Rogoredo, le chat dei 5 poliziotti indagati: è caccia al movente | I due volti di Cinturrino: "A Zack chiedeva il pizzo"Le indagini sui cinque poliziotti coinvolti rivelano chat in cui si discuteva di Zack, lo spacciatore di 28 anni ucciso il 26 gennaio con un colpo a distanza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Follia e comici malintesi: Ditegli sempre di sì, il testo di Eduardo rivive in un nuovo allestimento; La conosce online e la stupra, pazzo di gelosia: condannato; Omicidio Diabolik, la procura chiede la conferma dell'ergastolo per Calderon e insiste: È delitto di mafia; Pontecagnano, mareggiate e danni sul litorale: l'opposizione chiede lo stato di calamità.

«È un pazzo, si è fiondato sul corpo»: nei verbali dei colleghi il ritratto choc di CinturrinoGli agenti indagati per favoreggiamento dipingono l'assistente capo come violento e corrotto: chiedeva pizzo a spacciatori e tossici, picchiava con un martello anche un disabile. E sapeva l'orario in ... lasicilia.it

Panatta & Bertolucci: Adriano si annoia come i bambini, Paolo è pazzo: si è dato al tangoAdriano Panatta è drasticamente incline alla noia. «Abbiamo finito?» chiede ancor prima di sederci al tavolo. Paolo Bertolucci è diventato un viveur: «La verità è che a un certo punto è impazzito» ... repubblica.it

Cinturrino si scusa e nega lo spaccio. Le accuse degli altri agenti: “Pazzo, chiedeva soldi e droga” - la Repubblica x.com

Quando l'anno scorso l'Inter perdeva lo scudetto per episodi arbitrali, nessuno fiatava, tutti zitti, anzi godevano dei macro errori, nessuno che chiedeva giustizia, cambi a capo dell'AIA, o parlavano di Marotta League e campionato falsato, a loro andava bene, p - facebook.com facebook