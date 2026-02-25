Cinturrino chiedeva soldi e droga a pusher disabile lo ha preso a martellate era ossessionato da Mansouri le accuse dei colleghi

Da ilgiornaleditalia.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune ricostruzioni dei colleghi di Cinturrino, considerate come "infamanti" dal 42enne per cui è stato disposto l'arresto Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto soldi e droga ad un pusher disabile, e lo avrebbe anche preso a martellate. È questa una delle accuse che i colleghi del poliziotto ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto 5 grammi di coca e 200 euro al giorno

Carmelo Cinturrino: «Chiedo scusa a chi indossa la divisa». La fidanzata: «Pagherà». Il collega: «Chiedeva soldi e droga»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia».

