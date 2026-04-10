Sparano a un gatto per divertirsi e lo sfigurano | ha perso anche un occhio
A fine marzo, a Carpenedolo, un gatto è stato colpito al volto da un proiettile di un'arma ad aria compressa, perdendo anche un occhio. Il gesto, ritenuto compiuto per divertimento, ha suscitato sdegno tra i residenti. La ferita ha causato dolore e sofferenza all’animale, che ora necessita di cure veterinarie. Le autorità stanno indagando sull’episodio, cercando di identificare il responsabile.
Un gesto crudele e inspiegabile che ha lasciato dietro di sé dolore, rabbia e sdegno. A Carpenedolo, alla fine di marzo, un gatto è stato ferito al volto da un colpo esploso con una pistola ad aria compressa, presumibilmente sparato da qualcuno che avrebbe agito per puro divertimento.A trovarlo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Ha perso i gol, e ha perso anche il posto: l'aria di Parigi fa male a ImmobileEra stato preceduto dalla reputazione di goleador, comprovata dalle 321 reti in carriera.