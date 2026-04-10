Sparano a un gatto per divertirsi e lo sfigurano | ha perso anche un occhio

A fine marzo, a Carpenedolo, un gatto è stato colpito al volto da un proiettile di un'arma ad aria compressa, perdendo anche un occhio. Il gesto, ritenuto compiuto per divertimento, ha suscitato sdegno tra i residenti. La ferita ha causato dolore e sofferenza all’animale, che ora necessita di cure veterinarie. Le autorità stanno indagando sull’episodio, cercando di identificare il responsabile.