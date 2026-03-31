Qualcuno ha dipinto di rosa un gatto appartenente a una colonia felina censita dall'Ats. Nei giorni scorsi, l’animale è stato ritrovato al punto di alimentazione con il pelo coperto da vernice fucsia. L’episodio ha suscitato attenzione tra gli interventori e le persone che si occupano della cura dei felini. La colonia continua a essere monitorata per garantire la sicurezza degli animali.

I gatti della colonia nel mirino. La denuncia che corre sui social e non solo Un’azione deplorevole quanto singolare: nei giorni scorsi, un gatto appartenente a una colonia felina regolarmente censita da Ats si è presentato al punto di alimentazione completamente ricoperto di una vernice fucsia. La segnalazione arriva da una residente che, già lo scorso 4 marzo, aveva denunciato un episodio analogo: sempre lo stesso micio si era presentato completamente ricoperto di pittura. Nonostante l’allarme lanciato nei giorni scorsi, la situazione si è ripetuta, suscitando indignazione e preoccupazione tra i volontari. “Si tratta di una colonia in regola, riconosciuta e monitorata – si legge sulle pagine social del paese – e non è la prima volta che questo gatto si presenta in queste condizioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Per divertirsi, qualcuno ha pitturato di rosa un gatto della colonia felina

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