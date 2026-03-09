Ciro Immobile, arrivato a Parigi con l’obiettivo di segnare, non è riuscito a trovare la rete e ha perso il suo posto in squadra. In campo, il tecnico ha scelto di schierare Krasso al posto suo, lasciando Immobile in panchina. La sua stagione al Paris Fc continua tra silenzi e poche occasioni, mentre il suo ruolo resta in bilico.

Era stato preceduto dalla reputazione di goleador, comprovata dalle 321 reti in carriera. Di cui 201 in Serie A. E soprattutto con l'idea di fare la differenza anche in Ligue 1, quarto paese calcistico straniero di una lungo percorso da professionista iniziato 18 anni fa sul campo del Bologna, da dove è arrivato a gennaio. Ma per ora Ciro Immobile è ancora a secco e ieri il suo Paris Fc ha ottenuto un punto a Lione, lasciandolo in panchina al fischio d'inizio. Insomma, l'innesto dell'italiano non ha ancora portato i frutti sperati. Anche se va detto che le aspettative generate dal suo curriculum erano di per sé... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ha perso i gol, e ha perso anche il posto: l'aria di Parigi fa male a Immobile

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner, perché ha perso contro Djokovic? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: «Fa male, ho sprecato troppo»

Leggi anche: Sinner ko contro Djokovic, perché ha perso? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: «Fa male, ho sprecato troppo»

Learn Dutch Fast: 70 A1–A2 Dialogues | 3 Hours of Listening Practice

Tutti gli aggiornamenti su Ha perso i gol e ha perso anche il...

Discussioni sull' argomento Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il PSG, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De Zerbi; Latina-Sorrento, in palio punti salvezza. Le probabili formazioni; DIRETTA/ Latina Sorrento (risultato finale 2-0): Parigi in rovesciata! (oggi 5 marzo 2026); Pronostico Lione-Paris FC 8 marzo 2026: analisi e statistiche.

Ha perso i gol, e ha perso anche il posto: l'aria di Parigi fa male a ImmobileEra arrivato con aspettative da bomber, ma Ciro al Paris Fc non si sblocca. E Kombouaré gli preferisce ... msn.com

A Parigi, dopo mezzanotte, possono accadere le cose più strane Midnight in Paris, in seconda serata su #Rete4! - facebook.com facebook

Harris Dickinson alla sfilata di Balenciaga a Parigi. x.com