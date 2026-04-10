Juve adesso è ufficiale | Spalletti rinnova per 2 anni Sarà il secondo più pagato in A

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con l'allenatore, che sarà in carica fino al 2028. L’accordo prevede una durata di due anni e lo colloca come il secondo tecnico più pagato in Serie A. L'ex commissario tecnico della Nazionale continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni, con l’obiettivo di migliorare i risultati e tornare a competere ai massimi livelli.

Un annuncio atteso da settimane, alla fine arrivato in maniera sobria, con un messaggio sui social che mostra il suo discorso alla squadra: Luciano Spalletti e la Juve hanno ufficializzato stamani il prolungamento del loro matrimonio fino al 2028. Rispetto ai 3 milioni attuali, il tecnico toscano salirà ad oltre 5 a stagione, con la possibilità di arrivare a 6 grazie ai bonus. Così, raggiungerà Allegri e Gasperini al secondo posto della classifica degli allenatori più pagati della Serie A, alle spalle dell'inarrivabile Conte (8). Il rinnovo del contratto per altre due stagioni è una vera e propria investitura da parte della Juve a Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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