Oggi è previsto l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto tra l’allenatore e la Juventus, con il tecnico che avrà pieni poteri all’interno del club. La decisione arriva dopo un accordo raggiunto tra le parti e definirà il ruolo e le responsabilità del tecnico nel futuro della squadra. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle funzioni specifiche o sulle modalità di collaborazione con la dirigenza.

Calciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate. Chi sono Lewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo. Effetto domino rossonero per Leao e Pulisic Elezioni FIGC: Assemblea di Lega decisiva per il post-Gravina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti rinnova con la Juventus, oggi l’annuncio ufficiale: pieni poteri per Lucio. Quale sarà il ‘nuovo’ ruolo e di cosa si occuperà nell’idea di Elkann

Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Dentro al nuovo ruolo di Luciodi Angelo CiarlettaSpalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo del contratto: il mister toscano avrà pieni poteri.

Trezeguet River Plate: ufficiale l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza argentina. Quale ruolo avrà e di cosa si occuperàMercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari:...

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Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subitoLuciano Spalletti firmerà oggi il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. Un biennale che era già pronto per essere siglato durante la pausa ma che era slittato per gli impe ... corrieredellosport.it

Spalletti rinnova con la Juventus: ha avuto garanzie su un nuovo mercato di rivoluzioneAvanti insieme. Luciano Spalletti ci mette la firma, è e sarà la guida tecnica della Juventus. Due anni ancora, intanto, perché la. tuttomercatoweb.com

Spalletti rinnova! Ma rileggiamo le parole di Comolli relative ai suoi criteri di selezione degli allenatori: "Nel colloquio dico: ‘Noi lavoriamo così, questi sono i nostri processi, i dati guidano la scelta dei giocatori, i calci piazzati, la prevenzione degli infortuni e mo - facebook.com facebook

Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028. Atteso l’annuncio ufficiale ma accordo completato. @sportmediaset x.com