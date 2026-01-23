David Trezeguet entra a far parte della dirigenza del River Plate, confermando il suo impegno nel club argentino. La sua nomina riguarda un ruolo di rilievo, con responsabilità nel settore sportivo e nella gestione delle attività del team. Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso post-agonistico dell’ex attaccante, che contribuirà con la sua esperienza alla crescita e allo sviluppo del club.

Mercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime Liverpool, annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio, indizio anche su Chiesa. Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneri Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso Torino, Baroni alla vigilia del Como: «Col presidente trattiamo tanti temi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Trezeguet River Plate: ufficiale l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza argentina. Quale ruolo avrà e di cosa si occuperà

Trezeguet torna ufficialmente al River Plate: ecco quale sarà il ruolo operativo dell’ex leggenda bianconeraDavid Trezeguet torna ufficialmente al River Plate, assumendo un ruolo operativo all’interno del club.

Inter Women, colpo di mercato: ecco Annika Paz dal River Plate. Si attende solo l’annuncioInter Women si prepara ad annunciare l’acquisizione di Annika Paz, talento argentino proveniente dal River Plate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: River Plate add David Trezeguet to club structure; Trezeguet rilasciato dal River Plate; Trezeguet, nuovo ruolo nel River Plate: l'ufficialità; Trezeguet riparte dal River Plate: ruolo dirigenziale per l'ex Juventus.

Trezeguet torna al River: sarà ambasciatore e coordinatore in diverse aree strategicheIn un momento delicato, il River Plate ha annunciato il ritorno di uno dei giocatori più rappresentativi della propria storia. David Trezeguet. tuttomercatoweb.com

Trezeguet dopo aver lasciato la Juventus torna al River Plate: ecco cosa faràL'ex bomber franco-argentino David Trezeguet, con un passato da brand ambassador bianconero, avrà un ruolo istituzionale nella sua seconda patria con un incarico al River Plate ... sport.virgilio.it

BUONA FORTUNA DAVID Trezeguet è stato ufficialmente presentato dal River Plate per un ruolo nell'area commerciale. Il suo ruolo sarà promuovere il Club e creare legami commerciali. facebook

"#trezeguet" - Results on X | Live Posts & Updates x.com