Luciano Spalletti ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028. Prima dell’annuncio ufficiale, l’allenatore ha parlato ai giocatori, condividendo le motivazioni della decisione e sottolineando l’importanza di comprendere a fondo la società. La squadra ha ascoltato con attenzione il discorso di Spalletti, che ha voluto rendersi conto di cosa significasse lavorare con questa squadra da dentro.

Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Comolli commenta il rinnovo di Spalletti con la Juventus: «È la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti rinnova con la Juventus, discorso da brividi alla squadra: «Volevo rendermi conto di cosa fosse la Juve da dentro. Abbiamo davanti tante sfide» – VIDEO

Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: «Ecco perché ho scelto i bianconeri. Abbiamo davanti nuove sfide e sono certo che…» – VIDEOBoga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data.

Juventus, Spalletti annuncia il rinnovo fino al 2028: “Davanti a noi tante sfide” – VIDEOLuciano Spalletti ha annunciato il rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 2028, comunicandolo direttamente alla squadra prima della...

Spalletti dopo Juventus-Sporting: Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso

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Ufficiale: Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028La Juventus ha ufficializzato il rinnovo contrattuale con Luciano Spalletti, che ha firmato un accordo valido fino al 2028, confermando la fiducia nel progetto tecnico avviato alla Continassa. L'allen ... it.blastingnews.com

Luciano Spalletti, il tecnico toscano rinnova il contratto con la JuventusContinua l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Ufficiale il contratto che lo legherà al club di Torino per i prossimi due anni. notizie.it

Ci siamo: il Mister ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2028. E i primi a saperlo, direttamente dal Mister, sono stati i suoi ragazzi. #oltrelafine 2028 - facebook.com facebook

Che bello l’annuncio di #Spalletti alla squadra: parole da #Juve. Oltre la fine Luciano #Juventus x.com