Juventus Spalletti annuncia il rinnovo fino al 2028 | Davanti a noi tante sfide – VIDEO

Luciano Spalletti ha comunicato alla squadra di aver firmato un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028. L’annuncio è stato fatto direttamente dall’allenatore prima della comunicazione ufficiale da parte del club. Spalletti ha sottolineato che ci aspettano molte sfide da affrontare nei prossimi anni. La notizia è stata diffusa attraverso un video.

Luciano Spalletti ha annunciato il rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 2028, comunicandolo direttamente alla squadra prima della diffusione ufficiale. Il tecnico ha condiviso la notizia in un video pubblicato dal club, spiegando le ragioni della sua scelta e sottolineando il legame costruito con il gruppo in questi mesi. “Ho accettato subito: volevo conoscere la Juventus da dentro”. Ripercorrendo il suo arrivo sulla panchina bianconera sette mesi fa, Spalletti ha raccontato come il primo accordo fosse pensato come una fase iniziale di conoscenza reciproca. “ Frequentiamoci, conosciamoci e poi decideremo ”, è stata la filosofia alla base del primo contratto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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