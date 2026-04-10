Il tecnico ha firmato un nuovo accordo con la Juventus e rimarrà sulla panchina fino al 2028. Ora, secondo le fonti, ha tre obiettivi principali da raggiungere per la squadra. Le prossime mosse riguarderanno diversi aspetti della rosa e delle strategie da adottare nella stagione in corso. La decisione di prolungare il contratto è stata comunicata ufficialmente, aprendo un nuovo capitolo per il club e il tecnico.

di Marco Baridon Spalletti ha rinnovato il contratto con la Juventus. Ora il tecnico ha tre missioni da centrare fino al 2028. Ecco l’analisi di Marco Baridon. Il rinnovo contrattuale di Spalletti ha blindato la panchina della Juventus, confermando una fiducia totale nel progetto tecnico avviato. Ora che il futuro è scritto nero su bianco, come evidenziato dal direttore di , Marco Baridon, Spalletti ha tre missioni fondamentali da portare a termine per riportare il club nell’élite del calcio mondial e. Non si tratta solo di vincere, ma di ricostruire un’identità che negli ultimi anni era apparsa sbiadita. 1. Obiettivo Immediato: L’Europa che Conta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti rinnova con la Juve, cosa succede ora? Tre missioni da centrare per il tecnico. L’analisi VIDEO di Marco Baridon

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