Il terzino ha segnato un gol importante contro il Pisa, segnando una svolta nel suo percorso. La sua condizione fisica e mentale sembra essere in miglioramento, come dimostra l’ultimo intervento in campo. Un video di Marco Baridon analizza il suo momento attuale, evidenziando i segnali di una possibile rinascita. La partita ha segnato un passo avanti per lui, anche grazie a questa rete.

Cambiaso Juve, il laterale ritrova la migliore condizione fisica e mentale siglando una rete pesantissima che certifica la sua rinascita. La Juventus sorride dopo la rotonda vittoria per 4-0 contro il Pisa e si gode il ritrovato stato di forma di alcune sue pedine. Tra i protagonisti della sfida casalinga spicca Cambiaso, autore di una prestazione impreziosita da una rete importante. Il giocatore ha mostrato evidenti segnali di crescita, lasciandosi alle spalle un periodo complesso. La sua marcatura non è un episodio isolato, ma il risultato di un lavoro specifico portato avanti in queste settimane. Il nostro Marco Baridon ha commentato il momento vissuto dal laterale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, segnali di rinascita del terzino: cosa c’è dietro al gol contro il Pisa. L’analisi sul suo momento – VIDEO di Marco Baridon

