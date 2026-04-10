L’allenatore ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 2028, confermando la sua permanenza sulla panchina. La firma è avvenuta nelle ultime ore e l’accordo è stato annunciato ufficialmente. La decisione riguarda la guida tecnica della squadra durante questa fase di stagione e per i prossimi anni. L’Allianz Stadium si prepara a seguire da vicino le prossime sfide sotto la nuova intesa.

L’Allianz Stadium si prepara a vivere una nuova era sotto la guida tecnica di Spalletti, che ha ufficialmente siglato il rinnovo del proprio incarico con la Juventus fino al 2028. Il tecnico ha condiviso riflessioni profonde sulla sua prima esperienza sulla panchina bianconera, toccando temi che spaziano dal peso della storia ai segreti tattici necessari per dominare il campo. Il peso della storia e l’emozione dello stadio. Entrare nel tempio bianconero non è stato per Spalletti un gesto ordinario, ma un’esperienza carica di significato emotivo. Il tecnico ha ammesso come troppe volte in passato sia stato poco presente in contesti teatrali, descrivendo la sensazione provata durante la sua esordienza in panchina come un momento in cui tutti gli sguardi sono puntati su di lui, pronti ad ascoltare ogni sua mossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spalletti rinnova alla Juve: il segreto è l’unione oltre la tattica

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